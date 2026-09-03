Ihr größter Traum mit 15, Dörte Hansen?

Die Heimkehr ist eines ihrer Lieblingsthemen, so war es in Altes Land (2015), in Mittagsstunde (2018), in Zur See (2022) und so ist es auch in ihrem neuen Roman Broder, in dem der ältere Zwilling den Hof bekommt, weil das eben so ist, und der andere, der nur ein paar Minuten jünger ist und leer ausgeht, weggeht