So ein Tag stellt viele kleine Fragen. Schon morgens will man wissen: Wo bin ich? Wo ist mein rechter Kopfhörer? Die Kinder fragen: Was gibt’s zum Abendessen? Was bedeutet »pervers«? Auf dem Weg zur Arbeit: Habe ich mir heute früh eigentlich die Zähne geputzt? Ist die Chefin auch da? Mittags dann: Was ist hier meine Aufgabe? Warum bin ich so müde? Nachmittags wieder: Warum bin ich so müde? Und später: Was zum Teufel koche ich heute Abend?

Die einfachen Fragen des Alltags lassen sich ja meistens noch leicht beantworten: Frag Mama. Nein. Mal sehen. Nudeln mit Tomatensauce. Doch spätestens abends im Bett drehen sich die Gedanken um die mittelgroßen und großen Überlegungen: Wie soll es mit meinem Leben weitergehen? Wozu ist der Mensch auf der Welt? Mag mich mein Hund? Hier kommt man allein in aller Regel nicht weiter. Derlei Fragen sind sogar mitunter zu intim, um sie mit Freunden, Partner oder Haustieren zu teilen. Und dem Internet ist nicht zu vertrauen. Also hält man Ausschau nach einem Buch, das dieselbe oder eine sehr ähnliche Frage aufwirft wie jene, die einen gerade umtreibt. Fachautorinnen und Autoren müssen doch Antworten haben! Und dann: passende Frage auf dem Titel – schnelle Antwort? Leider nein. Diese Bücher mäandern oft über Hunderte Seiten, von Kapitel zu Unterkapitel, und auf der letzten Seite bleiben nur noch mehr offene Fragen.

Dabei könnte es so einfach sein: mit dem entsprechenden Antwortbuch. Einem Buch, das man nicht einmal lesen muss, weil schon der Titel die Antwort gibt. Diese Bücher existieren schon, sie sind aber oft schwer zuzuordnen. Deshalb richtet sich mein Wunsch an alle öffentlichen Bibliotheken und Buchläden, jedem Fragebuch im Regal künftig mindestens eine Antwort beiseitezustellen.