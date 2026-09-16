Biertradition in München Trinklangweilig! Die Münchner Biertradition ist einzigartig, darauf sind Brauereien und Bürger zurecht stolz. Aber wie besonders schmeckt das Münchner Bier denn wirklich? Ein kritischer Blick in den Masskrug, pünktlich zum Wiesn-Auftakt. Biertradition in München Trinklangweilig! Die Münchner Biertradition ist einzigartig, darauf sind Brauereien und Bürger zurecht stolz. Aber wie besonders schmeckt das Münchner Bier denn wirklich? Ein kritischer Blick in den Masskrug, pünktlich zum Wiesn-Auftakt. Von Johannes Waechter 17. September 2026 | Lesezeit: 12 Min. Bierkultur? Was ist das eigentlich genau? Bitte aktivieren Sie JavaScript.