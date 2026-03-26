In seinen Memoiren erzählt Edgar Reitz, wie ihm Alexander Kluge einmal sein Auto rettete. Die „Göttin“, sein geliebter Citroën Déesse, war am Strand der Bretagne liegen geblieben. Am nächsten Morgen hatte sich der Abschnitt in ein militärisches Sperrgebiet verwandelt, ein Manöver sollte dort abgehalten werden. Artillerie rückte an und begann, ein Wrack vor der Küste zu beschießen. Das kostbare Auto war eingeschlossen.