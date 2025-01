Drei Stockwerke mit Rissen in den grauen Wänden, die bis auf Kopfhöhe bunt besprüht sind. Stahlträger, die die baufälligen Mauern am Absacken hindern. Innen ist es dunkel, ein schwarzer Raum mit Bühne und Bar. Über dem Eingang steht ein Versprechen an jeden Gast, jede Gästin: Bier für einen Euro. „Die Doro“, so nennen die Leute von der „sozialen und politische Bildungsvereinigung Limbach-Oberfrohna“ die Doppelhaushälfte. Ihre Doppelhaushälfte.