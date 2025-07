Was in der Schule schon aufregend ist und später auch im Studium zuhauf passiert, endet nicht mit dem Berufsleben: Man schwärmt für jemanden, fühlt sich zu einer Person besonders hingezogen, verliebt sich womöglich sogar. Selbst dann, wenn man eigentlich weiß: Einen Work-Crush am Arbeitsplatz zu haben kann zu Problemen führen.