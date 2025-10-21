Ob die andere Bewerberin wohl keine Kinder hat? Diese Frage stellt sich Katrin immer wieder, seitdem sie in der letzten Runde eines Auswahlverfahrens eine Absage bekommen hat. Zuvor überlegte die 32-Jährige lange, ob sie sich überhaupt auf den Job als Schwangerschaftsberaterin bewerben sollte, den sie so toll fände.