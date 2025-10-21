„Ich gönne meinem Mann seine Karriere, aber ich würde sie mir auch gönnen“

Nachdem sie zwei Kinder bekommen hat, findet Katrin keinen Weg zurück in Arbeitswelt. Warum ist der Wiedereinstieg für Mütter so schwer?

Text: Sophie Kobel, Illustrationen: Federico Delfrati
21. Oktober 2025 | Lesezeit: 8 Min.

Ob die andere Bewerberin wohl keine Kinder hat? Diese Frage stellt sich Katrin immer wieder, seitdem sie in der letzten Runde eines Auswahlverfahrens eine Absage bekommen hat. Zuvor überlegte die 32-Jährige lange, ob sie sich überhaupt auf den Job als Schwangerschaftsberaterin bewerben sollte, den sie so toll fände.

