„Ich gönne meinem Mann seine Karriere, aber ich würde sie mir auch gönnen“
21. Oktober 2025 | Lesezeit: 8 Min.
Ob die andere Bewerberin wohl keine Kinder hat? Diese Frage stellt sich Katrin immer wieder, seitdem sie in der letzten Runde eines Auswahlverfahrens eine Absage bekommen hat. Zuvor überlegte die 32-Jährige lange, ob sie sich überhaupt auf den Job als Schwangerschaftsberaterin bewerben sollte, den sie so toll fände.