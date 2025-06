Manchmal denke ich, die Welt wäre eine bessere, wenn jeder Mensch einmal im Leben über einen längeren Zeitraum in einer WG wohnen müsste. Dann denke ich, das könnte auch nach hinten losgehen. Solche Gedanken hätte ich zu WG-Zeiten mit meinen ehemaligen Mitbewohner*innen an einem beliebigen Dienstagabend in der Gemeinschaftsküche so lange diskutiert, bis wir sie völlig verworfen oder viel zu weit gesponnen hätten. Den Großteil meines Erwachsenenlebens habe ich in unterschiedlichen WG-Konstellationen gewohnt. Direkt mit 18 Jahren zog ich in meine erste Wohngemeinschaft und lebe erst seit kurzem in einer eigenen Wohnung. In den zehn Jahren dazwischen habe ich, grob überschlagen, mit etwa fünfzehn verschiedenen Menschen zusammengelebt.