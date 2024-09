„Ich habe mich gefühlt, als würde ich einen Teil von mir verleugnen“

Heimat kann alles sein: Ein Gefühl, ein Ort, Menschen - vielleicht ein Brauch oder ein Geschmack. Wie definiert man Heimat überhaupt und inwiefern ändert sich der Heimatbezug im Laufe des Lebens? In diesem Text erzählen drei verschiedene Menschen, welche Rolle Heimat für sie spielt: Welche Gefühle sie mit dem Begriff verbinden, was ihr Zuhause ist - und was Heimat und Identität für sie miteinander zu tun haben.