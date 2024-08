Am Sonntag wird in Thüringen und Sachsen ein neuer Landtag gewählt, in drei Wochen stehen die Wahlen in Brandenburg an. Die Zeichen stehen auf Rechtsruck. In allen drei Ländern wird die AfD laut Umfragen historische Ergebnisse erzielen. In Thüringen, wo der Verfassungsschutz den Landesverband der Partei als erwiesen rechtsextrem einstuft, könnte sie sogar stärkste Kraft werden.