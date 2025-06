Sophia sah sich schon in einem Dorm, einem der typischen Wohnheime für Studierende an Universitäten in den USA. Träumte davon, an der University of California in Berkeley oder einem anderen College einer Verbindung beizutreten, einer Sportmannschaft oder einer der vielen anderen Gruppen, die das Campus-Leben dort bietet. „Eigentlich war es immer mein Traum, in den USA zu studieren.“ Doch seit einigen Tagen hat Sophia Angst, dass es dabei bleiben könnte. Bei einem Traum.