In Giselle Garcias Fenstern hängen weder Plakate noch Fahnen. Nichts deutet auf ihre politische Einstellung hin oder darauf, womit sie täglich ihre Zeit verbringt. Sie lebt in einem unscheinbaren Reihenhaus im Osten Sacramentos, Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien. Auch Garcia selbst ist schlicht gekleidet. Die 29-Jährige trägt ein schwarzes weites T-Shirt und eine schwarze Caprihose. Unsichtbarkeit ist für ihre Arbeit entscheidend und soll die Menschen schützen, die sie dafür täglich begleitet. Denn Garcia hilft ihnen, der Staatsgewalt zu entgehen.