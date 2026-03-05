Bucht einen extra Urlaubstag für euch allein!

Schade. Das war mein erster Gedanke, als ich im Herbst einen Freund in New York besuchte und er den Großteil der Zeit arbeiten musste. Aber nach drei Tagen sah die Sache schon anders aus. Es tat gut, aufgebrezelt und allein in einer Broadway-Aufführung zu sitzen. Sich eine Stunde lang mit der fast 80 Jahre alten Verkäuferin eines Charity-Shops in Brooklyn zu verquatschen. Sich mit niemandem abzusprechen, wann man in welchem Bagel-Laden essen möchte.