„Das Beste für die jungen Leute wäre es, den Brexit rückgängig zu machen“

Am Donnerstag, 4. Juli, wird in Großbritannien ein neues Parlament gewählt. Seit 14 Jahren sind dort die konservativen Tories an der Macht. Doch das könnte sich nun ändern: Die derzeitige Regierung unter Premierminister Rishi Sunak ist so unbeliebt wie lange nicht mehr. Viele Menschen wünschen sich einen Regierungswechsel. Laut aktuellen Umfragen des British Polling Councils liegt die Labour Partei um Sir Keir Starmer mehr als 20 Prozent vor der Conservative Party. Gerade junge Wähler:innen sind unzufrieden mit der politischen Situation im Land. Nur sechs Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben vor, in der kommenden Wahl die Konservativen zu wählen, zeigt eine Erhebung von YouGov.