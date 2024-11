Dienstag ist Wahltag in den USA. Welche Meinungen vertreten junge Wähler:innen? Was ist ihnen bei der Präsidentschaftswahl wichtig? Und wie geht es ihnen mit der aufgeheizten Stimmung im polarisierten Land? Devon, Chloe und Ellis teilen in den kommenden Tagen in diesem Wahltagebuch Eindrücke aus ihrem Leben und Gedanken zur Wahl.