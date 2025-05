Tagsüber von Aufgabe zu Aufgabe hetzen und dann abends Lust auf Sex empfinden? Das geht bei vielen Menschen nicht auf: Vor einigen Jahren haben etwa 40 Prozent der Teilnehmenden in einer Befragung der Online-Partnervermittlung Elitepartner angegeben, dass sie häufiger so müde oder gestresst sind, dass ihre Libido darunter leidet. Was tun?