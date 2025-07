In der kleinen Stadtwohnung an den Amsterdamer Grachten ist alles streng in Schwarz und Weiß gehalten. Andere Farben gibt es nicht. Die Einrichtung ist schlicht, aber modern. Joseph Awuah-Darko begrüßt seine Gäste herzlich. Gekommen sind zu diesem Premiere-Dinner vier Frauen. Sie kommen aus den Niederlanden, Frankreich und den USA. „Es geht mir heute sehr gut“, sagt Awuah-Darko. Was nach einfachem Small-Talk klingt, ist aber alles andere als selbstverständlich.