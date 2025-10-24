Ein Wohnzimmer in einer westdeutschen Stadt Anfang der 2000er. Ein Telefon klingelt, schnurlos von Gigaset. Klingeling. Klingeling. Gekonnt nimmt die Sekretärin ab: „Hallo, hier im Büro.“ Eine seriöse Sekretärin eines seriösen Unternehmens. Sie gibt freundlich Preislisten durch, nimmt Bestellungen entgegen und versichert, der Chef werde zurückrufen, wenn nach ihm verlangt wurde. Nur gehört die helle Stimme am Ende der Leitung keiner echten Sekretärin. Es ist die Stimme eines kleinen Jungen. Meine Stimme.