Warum sozialer Aufstieg eine Illusion ist

In Deutschland wird es immer schwerer, sich aus der Armut zu kämpfen. Unser Autor weiß: Wer es dennoch schafft, wird zu einer Erfolgsgeschichte gemacht, die es so kaum gibt.

Text: Manuel Biallas, Illustration: Federico Delfrati
24. Oktober 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Ein Wohnzimmer in einer westdeutschen Stadt Anfang der 2000er. Ein Telefon klingelt, schnurlos von Gigaset. Klingeling. Klingeling. Gekonnt nimmt die Sekretärin ab: „Hallo, hier im Büro.“ Eine seriöse Sekretärin eines seriösen Unternehmens. Sie gibt freundlich Preislisten durch, nimmt Bestellungen entgegen und versichert, der Chef werde zurückrufen, wenn nach ihm verlangt wurde. Nur gehört die helle Stimme am Ende der Leitung keiner echten Sekretärin. Es ist die Stimme eines kleinen Jungen. Meine Stimme.

