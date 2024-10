Viele Menschen wissen, wie das Frühstück in einem Fünf-Sterne-Ressort auf den Malediven aussieht, ohne je auch nur in der Nähe des Inselstaates gewesen zu sein. Wie die Locations von mehrtägigen Hochzeiten in Süditalien dekoriert werden, die sich im eigenen Freundeskreis so niemand leisten kann. Wie Wohnzimmer voller Designermöbel aussehen, während man selbst auf der Ikea-Couch fernsieht.