Früher spürte Melanie noch ein Kribbeln im Bauch, wenn sie auf dem Weg zu einem Date war. Was für einen Menschen würde sie heute wohl kennenlernen? Worüber würden sie reden? Würde er aufmerksam sein und ihr viele Fragen stellen? Würde sie Lust haben, ihn zu küssen? Doch nach einigen Jahren und etwa 50 Dates mit Matches von diversen Dating-Apps hatte sie irgendwann keine Erwartungen mehr an ihre Verabredungen: „Ich habe nichts mehr so richtig gespürt, fast so wie ein Roboter bin ich auf die Dates gegangen“, erzählt die 34-Jährige.