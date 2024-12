Der Geschmack aus der Kindheit

Es gibt Gerichte aus der Kindheit, deren eigentümlicher Duft und Geschmack sofort Nostalgie auslösen und Geborgenheit, sogar Trost spenden können. Gerichte, mit denen man ganz persönliche Erinnerungen verbindet, die man mit bestimmten Gefühlen und Beziehungen verbindet, die vielleicht sogar Teil der eigenen Identität geworden sind, fast so wie die Muttersprache oder der Ort, an dem man aufgewachsen ist. Kurzum: Es gibt Gerichte, die einfach so viel mehr sind als leckere Mahlzeiten.