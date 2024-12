Vielleicht fange ich am besten mit dem Straßenfest an. Es findet jeden Sommer in einer von Bäumen gesäumten und sanierten Altbauten gereihten Straße in München statt, dem Ort, an dem ich lebe. Nach Aussage des Veranstalters, eines schwul-queeren Zentrums, ist es von und für die queeren Menschen dieser Stadt.