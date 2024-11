„Keine Frau macht sich die Entscheidung leicht, abzutreiben“

„Your body – my choice“, teilte der ultra-rechte Frauenfeind Nick Fuentes nach den US-Wahlen auf der Plattform X. Mit der Umkehrung des Pro-Choice Slogans „My body, my choice“ drückt Fuentes in vier Worten aus, was Millionen von Frauen nach Trumps Wahlsieg fürchten: nicht bzw. noch weniger über den eigenen Körper verfügen zu können. Abzutreiben, wenn sie abtreiben wollen. Auch Polen erlaubt Abtreibungen nur bei Vergewaltigung oder Inzest. In Frankreich dagegen ist das Recht auf Abtreibung seit März 2024 in der Verfassung verankert.