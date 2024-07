David Kolesnik ist gerade zur Tür hinaus gegangen, als ihn ein Polizist am Ellbogen packt. „Oh, kommst du jetzt zur spät zur Arbeit”, fragt ihn der Beamte. „Komm mit uns, wir bringen dich im Polizeiauto hin.” Mehrere Stunden hält die Polizei Kolesnik an diesem Tag auf der Wache in seinem damaligen Wohnort Perm fest.