Der Tiefpunkt, erzählt Julian, kam für ihn morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ein Praktikum an einer Klinik im im Thüringer Vogtland. Der Zug fuhr an diesem Morgen im Frühling des vergangenen Jahres über die Göltzschtalbrücke und Julian dachte: „Wenn du nur aussteigen und springen könntest. Dann hättest du es hinter dir.“ Er sprang nicht. Er bat seine Praktikumsbetreuerin um Hilfe, die ihn an die psychiatrische Sprechstunde für Notfälle verwies.