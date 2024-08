Der Countdown läuft. Bis zum Beginn der Paralympischen Spiele 2024 sind es an diesem Freitagmorgen Ende Juli noch genau ein Monat und drei Tage. Deshalb sind schon um sieben Uhr in der Früh im sonst so gut wie ausgestorbenen Rötelheimbad in Erlangen die gleichmäßigen Atemzüge von Josia Topf zu hören. Sein Trainer Christian Thiel steht am Beckenrand und stoppt die Zeit.