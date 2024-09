Man kann dazu stehen, wie man will, aber Memes sind für meine Generation zur universellen emotionalen Bewältigungsstrategie geworden. Man wünscht sich nach dem achten Meeting am Mittwoch schon den Freitag herbei? Gibt’s ein Meme für. Der SUV-Fahrer meint, er müsse versuchen, vor einem noch abzubiegen, und koste es allen Beteiligten das Leben? Meme it. Und seit Sonntag weiß ich: Selbst für die wörtliche Rückkehr des Faschismus in deutsche Regierungsverantwortung gibt es ein Meme. Immerhin eine Gewissheit, an die ich mich nun noch klammern kann.