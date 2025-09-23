Foto: SZJetzt
„Ich weiß oft nicht, ob Männer hier einfach nett sind oder doch flirten“
23. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.
Millionen Menschen besuchen jährlich das Münchner Oktoberfest. Die Laune ist ausgelassen, das Bier fließt in Strömen. Da wird natürlich auch viel geflirtet. Es gibt dafür sogar eigens einen Dresscode: Durch die Position ihrer Dirndlschleife sollen Besucherinnen ihren Beziehungsstatus mitteilen: Trägt man seine Schleife rechts, bedeutet das, man ist vergeben. Links heißt, man ist Single.