Millionen Menschen besuchen jährlich das Münchner Oktoberfest. Die Laune ist ausgelassen, das Bier fließt in Strömen. Da wird natürlich auch viel geflirtet. Es gibt dafür sogar eigens einen Dresscode: Durch die Position ihrer Dirndlschleife sollen Besucherinnen ihren Beziehungsstatus mitteilen: Trägt man seine Schleife rechts, bedeutet das, man ist vergeben. Links heißt, man ist Single.