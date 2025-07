Armela, Can, Dijamant, Guiliano, Hüseyin, Roberto, Sabine, Selçuk und Sevda. So heißen die neun Menschen, die am 22. Juli 2016 am Münchner Olympia-Einkaufszentrum starben. Getötet von einem Rechtsextremisten. Neben Halle und Hanau ist dieser rechtsextreme Anschlag einer der tödlichsten in der Geschichte Deutschlands.