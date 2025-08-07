Meinung

Unerträglich, oder?

Foto: Jehad Alshrafi/AP
Eine Familie betrauert den Tod eines Angehörigen in Gaza.
So beschreibt die deutsche Politik inzwischen die Lage in Gaza. Doch will sie auch handeln? Wohl kaum. Diejenigen, die helfen könnten, bleiben beim Reden. Obwohl die Sprache hier versagt.

Essay von Carim Soliman
7. August 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Es ist schwer, in Deutschland über das Leid in Gaza zu sprechen. Zuerst war es das, weil viele nicht davon hören wollten. Nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 überwog das Mitgefühl mit den Opfern und dem traumatisierten israelischen Volk. Es überwog die Abscheu über die Täter und ihre Unterstützer:innen, jene, die das Massaker feierten, auch hierzulande. Nicht zuletzt fühlt sich Deutschland historisch verantwortlich und verpflichtet, fest an Israels Seite zu stehen.

