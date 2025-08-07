Es ist schwer, in Deutschland über das Leid in Gaza zu sprechen. Zuerst war es das, weil viele nicht davon hören wollten. Nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 überwog das Mitgefühl mit den Opfern und dem traumatisierten israelischen Volk. Es überwog die Abscheu über die Täter und ihre Unterstützer:innen, jene, die das Massaker feierten, auch hierzulande. Nicht zuletzt fühlt sich Deutschland historisch verantwortlich und verpflichtet, fest an Israels Seite zu stehen.