„Es fühlt sich an, als würde man sein Zahnfleisch tätowieren – wie Tausende kleine Stiche direkt unter die Lippe.“ Als sich Jakob zum ersten Mal einen der kleinen Beutel in den Mund steckt, ist das Gefühl noch unangenehm. Es sticht und brennt in seinem Mund, ihm wird schwindlig. „Das war wie ein Rausch“, erinnert sich der heute 33-Jährige. Drei Jahre ist das jetzt her.