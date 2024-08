Nina wird nun bereit gemacht. Zwei Männer helfen ihr in den Klettergurt, an dem gleich das Seil befestigt wird. Sie sitzt auf einem kleinen Holztreppchen am höchsten Punkt des Münchner Olympiabergs, der etwa 60 Meter aus der Stadt herausragt. Immer wieder weht der Wind Töne vom Soundcheck des Andreas-Gabalier-Konzerts herüber, das am nächsten Tag im nicht weit entfernten Olympiastadion stattfinden wird.