Ein Zuschuss, damit Frauen sicher nach Hause kommen: So etwas gab es seit 2024 in München, in Form von Nacht-Taxi-Gutscheinen. Jede Frau konnte bis zu drei 10-Euro-Gutscheine von der Stadt bekommen, die sie dann für Taxifahrten zwischen 22 und sechs Uhr einlösen konnte. Das ist jetzt erst einmal vorbei: Die Nachfrage war zuletzt so immens gestiegen, dass das Budget für dieses Jahr bereits als ausgeschöpft gilt.