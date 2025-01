„Sie, komm’se ma her“, ruft mir die Dame an der Anmeldung zu, mit ihrem Finger auf mich zeigend. Ich solle zu ihr hinter den Schreibtisch kommen. Ich dränge mich brav an all den anderen Menschen vorbei. „Sie sehen so aus, als könnte ich Ihren Namen nicht einmal aussprechen“, sagt sie und hält den Stift über ihren akkurat frisierten Hinterkopf, ohne mich dabei anzusehen. Ich schlage vor, ihr meinen Namen zu buchstabieren, statt ihn selbst auf die Karteikarte zu schreiben, so wie es alle anderen vor mir auch taten. Dann beginne ich mein Diktat: O-o-s-t-l-a-n-d. Oostland. Ganz einfach. Sie wiederholt den Namen stumm und irritiert.