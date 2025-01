Manchmal bin ich mir plötzlich ganz sicher. Zum Beispiel letztens, als ich am Wochenende an einem Spielplatz vorbeikam und sechs von sieben Vätern auf ihr Smartphone starrten. Die Mütter waren währenddessen damit beschäftigt, ihre Vier- bis Fünfjährigen mit Käsebroten zu füttern oder ihnen dabei zu helfen, den Reißverschluss ihrer Jacke zuzumachen, der gerade klemmte. Schwer zu sagen, ob sie es schon gar nicht mehr gewöhnt oder schlichtweg zu beschäftigt waren, ihre Partner um Hilfe zu bitten. Und obwohl die Kinder nichts für all das können, dachte ich in dem Moment: Ich will keine Kinder.