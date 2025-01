Der erste Mann, der ihr sagt, dass er sie liebt, ist ihr Lehrer. Er schreibt ihr E-Mails, SMS, ruft sie sogar an, macht ihr Komplimente, mal für ihr Aussehen, mal für ihre Leistungen in seinem Deutschunterricht. Immer wieder will er sie dazu drängen, sich abseits der Schule mit ihm zu treffen. Bei ihm zu Hause, zum Grillen, auf einen Kaffee oder Spaziergang. Phasenweise fühlt sie sich von seinen Nachrichten sogar geschmeichelt, meistens aber verunsichert und unwohl. Er ist damals Ende 50 und verheiratet. Sie ist 18 Jahre alt und besucht die zwölfte Klasse.