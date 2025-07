Carina hatte sich nie die Frage gestellt, ob sie Kinder möchte, sondern nur wann. Schon in ihren frühen Zwanzigern wusste sie: Mit 30 sollte es so weit sein. Plus-minus eins, zwei Jahre. Bis dahin sollte ihr Web-Design-Business auf festen Beinen stehen und Carina in einer glücklichen Beziehung stecken.