Meinen ersten Matcha Latte trank ich vor ungefähr zehn Jahren in Paris. Als Au-pair wollte ich alles, was gerade Trend in der Stadt war, ausprobieren. Eine Freundin erzählte mir von diesem Laden, in dem es den besten Matcha geben sollte. Ich ging also hin, sah das hellgrüne Getränk, probierte, und war enttäuscht. „Schmeckt nach Gras“, war mein erster Gedanke. Warum genau dieses Getränk damals in Paris so gehyped wurde, konnte ich wirklich nicht nachvollziehen.