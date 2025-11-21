Jeder Mann in meinem Leben verwendet gewissenhaft Sonnencreme. Mein Partner, mein Vater, mein Bruder, meine Freunde. Und warum? Na, meinetwegen. Mit wohlwollender Penetranz habe ich sie alle irgendwann einmal ausführlich über die Schädlichkeit von UV-Strahlung sowie die damit verbundene Notwendigkeit von Sonnenschutz aufgeklärt. Darüber, dass auch Menschen mit dunklerem Hauttyp Sonnenbrand oder Hautkrebs bekommen können. Und darüber, dass zwar nicht UVB-, dafür aber UVA-Strahlen das ganze Jahr über präsent sind und durch Fensterscheiben dringen, weshalb ich persönlich mich sogar im Winter schütze.