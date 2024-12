Während ich ständig das Gefühl habe, das Leben würde nur so an mir vorbeirasen, scheint die Uhr in Ōgimi ganz langsam zu ticken. Das Dorf auf der japanischen Insel Okinawa ist ein friedlicher, verschlafener Ort. Hier gibt es keine lauten Straßenbahnen oder grölenden Männergruppen wie bei mir zu Hause.