„In meinem Dorf hat niemand je über Therapie gesprochen“

Zu seiner Therapeutin fährt Jan knapp zwei Stunden im Zug. Einen näheren Therapieplatz fand der 34-Jährige nicht. Über die Hürden, die Menschen auf dem Land überwinden müssen, wenn sie psychologische Hilfe suchen.

Zu seiner Therapeutin fährt Jan knapp zwei Stunden im Zug. Einen näheren Therapieplatz fand der 34-Jährige nicht. Über die Hürden, die Menschen auf dem Land überwinden müssen, wenn sie psychologische Hilfe suchen.

Text: Jenny Beck, Fotos: Florian Peljak
19. August 2025 | Lesezeit: 6 Min.

Wenn Jan um zwölf Uhr mittags einen Termin bei seiner Therapeutin hat, muss er zwei Stunden vorher daheim losfahren. Der 34-Jährige lebt in Neunkirchen am Sand, einem Ort mit 4600 Einwohner:innen mitten im Nürnberger Land. 

