Foto: Florian Peljak
Foto: Florian Peljak
Foto: Florian Peljak
Foto: Florian Peljak
„In meinem Dorf hat niemand je über Therapie gesprochen“
Foto: Florian Peljak
Foto: Florian Peljak
„In meinem Dorf hat niemand je über Therapie gesprochen“
Foto: Florian Peljak
Foto: Florian Peljak
19. August 2025 | Lesezeit: 6 Min.
Wenn Jan um zwölf Uhr mittags einen Termin bei seiner Therapeutin hat, muss er zwei Stunden vorher daheim losfahren. Der 34-Jährige lebt in Neunkirchen am Sand, einem Ort mit 4600 Einwohner:innen mitten im Nürnberger Land.