„Sorryyy, aber könnt ihr ein bisschen leiser sein?“

Hach, dieser Sommer, der war schon was, oder? Warme Tage am See mit Bluetooth-Box maximal aufgedreht, weil man Dancehall einfach laut hören muss und weiß, dass man selbst den besten Musikgeschmack hat und die anderen See-Gäste diesen geilen Bass auch genießen. Später dann bis tief in die Nacht Drinks und Gelächter auf den Straßen oder auf dem Balkon, weil Sommer ist und weil ein lautes, beschwipstes Lachen ein wunderschönes, lebensbejahendes Geschenk an die Menschheit ist. Und auf keinen Fall einfach nur rücksichtslos.