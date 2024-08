„Die Therapeutin hat nicht ansatzweise versucht, meine Situation nachzuempfinden”

2015 wird Sehers Mutter krank. So sehr, dass Seher als älteste Tochter sich verpflichtet fühlt, ihre Familie mehr zu unterstützen – im Haushalt und nun auch in der Pflege ihrer Mutter. „Last”, das wolle sie nicht so ausdrücken, denn ihre Mutter könne nichts dafür. Und Seher wollte helfen. So erzählt sie es. Aber nach einiger Zeit gesteht sich Seher ein: Sie schafft es nicht allein. Sie sucht sich Hilfe bei einer Therapeutin.