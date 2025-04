Indisches Curry wird ausgiebig und vielfältig gewürzt, Fisch in Japan hingegen zugunsten des Eigengeschmacks oft nicht einmal gegart. In der bayerischen Küche ist Schweinefleisch eine feste Säule, in muslimisch geprägten Ländern dagegen ein Tabu. Essen ist ein Grundpfeiler jeder Kultur und ein Anker für ihre Angehörigen. Vor allem für jene, die es in die weite Welt gezogen hat. Ein Happen Zuhause kann bei Heimweh helfen – und hat auch sonst heilende Kräfte, sagt Sunil Khanna.