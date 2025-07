Viermal muss Britt wieder aus der Umkleidekabine, um sich eine andere Größe zu holen. Schuhe aus, Hose aus, neue Hose an – passt wieder nicht. „Bei Oberteilen habe ich eigentlich keine Probleme“, erzählt die 28-jährige. „Aber bei Hosen ist es einfach immer wieder ein neues Quiz.“ Am Ende landet sie bei einer Hüftweite von 26. In Letter Sizes entspricht die Hose in etwa einer XS/S also einer „Extra Small/Small“. Das sagt laut Britt aber nichts darüber aus, was beim nächsten Mal passt. In ihrem Kleiderschrank liegt auch eine Barrel-Leg-Jeans in Größe 42 – also L/XL, „Large/Extra Large“.