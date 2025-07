Madeleine ist wütend – und das soll jeder sehen. In Pulli und Unterhose steht sie in ihrer Wohnung, die Kamera läuft. „So Leute, ich muss euch jetzt was zeigen“, sagt sie. „Ich bin eine normschöne, schlanke Frau.“ Als Beweis tritt sie einen Schritt zurück. Sie sei gerade auf der Suche nach einer neuen Hose, erzählt sie, und habe sich mehrere Modelle in Größe M bestellt. „Und ich zeige euch jetzt, wie die ausschauen.“