In verzweifelten Momenten hat sie sich vor den Spiegel gestellt und ihre Hände auf den Bauch gelegt, sagt Ana-María. Sie sitzt in einem kleinen Café in Wien und erinnert sich an diese Zeit zurück. „Ich weiß noch, wie ich mir damals vorgestellt habe, schwanger zu sein, wie ich dachte: ‚Wie schön wäre ich, was für eine schöne Mama wäre ich.‘ Dann schaut sie kurz ins Leere und seufzt: „Das hat das Ganze natürlich noch schwieriger gemacht."