Ich hatte mein Studium vor genau einem Jahr beendet, als ich die Mail bekam. Betreff: Tilgungsplanmitteilung. Ein Dokument, das mir zeigte, wie viel Geld ich in den kommenden sechs Monaten zurückzahlen müsste. Im November das, im Dezember dies, im Januar so viel. Dazu der Gesamtbetrag, den ich schuldete. Dieses Dokument bekomme ich seitdem alle sechs Monate und jedes Mal verursacht es ein mulmiges Gefühl in meinem Bauch. Besonders, wenn ich auf eine bestimmte Zeile schaue: „Fälligkeit der letzten Rate: 01.04.2037.“ In dem Jahr werde ich 41 sein und - hoffentlich - mein Studienkredit mit einem Darlehen von 41 600 Euro plus etwa 15 000 Euro Zinsen abbezahlt haben.