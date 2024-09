„Auch viele jüngere AfD-Wähler sind überzeugt rechtsextrem“

Nun ist es Realität: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik hat eine rechtsextremistische Partei eine Landtagswahl gewonnen. 32,8 Prozent der Stimmen fallen dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis nach in Thüringen der AfD zu. In Sachsen, wo am Sonntag ebenfalls gewählt wurde, verpasst die AfD den ersten Platz nur knapp. Aber auch hier haben 30,6 Prozent der Wähler:innen rechtsextremistisch gewählt.