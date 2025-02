Der Streit um das Thema Migration dominiert aktuell den Bundestagswahlkampf, rückt immer stärker in den Fokus, nahm auch große Teile des TV-Duells am Sonntagabend ein. Ende Januar hatte Friedrich Merz, Kanzlerkandidat der Union, einen Antrag zu einem radikal härteren Asylkurs eingereicht – und nur mithilfe der AfD eine Mehrheit im Bundestag dafür bekommen. Andere Parteien distanzieren sich deutlich von dieser Strategie, Tausende Bürgerinnen und Bürger demonstrieren in ganz Deutschland dagegen. Manche sorgen sich auch mit Blick auf diese Kooperation um die Zukunft der Demokratie. Zurecht?